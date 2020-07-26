Владелец Delfi объяснил, почему не получилось поднять судно
Металлические тросы, которые пришли на смену полипропиленовым, якобы оказались бракованными - вместо заявленной нагрузки в 63 тонн они выдержали всего 4 тонны, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .
"Швартовочные были закреплены на буксирах, и предпринята попытка на малом ходу буксировать танкер... Однако после выборки слабины и достижения натяжения тросов заплетенные гаши на концах тросов начали расплетаться. После того, как были подняты швартовые на берег, в ходе визуального осмотра выяснилось, что тросы изготовлены некачественно ", - рассказал судовладелец
Сейчас компания планирует провести ремонт тросов или доставить на место операции новые.
Буксировку продолжат с понедельника, 27 июля.
- Напомним, вчера, 25 июля, в Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.
- Вчерашняя попытка, как заявляли ранее в Министерстве инфраструктуры, должна была стать последней попыткой самого судовладельца убрать танкер.
- 24 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в случае неудачи владелец судна передаст право осуществлять работы Администрации морских портов Украины.
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