Владелец Delfi объяснил, почему не получилось поднять судно

26 июля, 2020, 12:34

Компания-судовладелец танкера Delfi назвала причину вчерашнего провала операции по подъему судна

Металлические тросы, которые пришли на смену полипропиленовым, якобы оказались бракованными - вместо заявленной нагрузки в 63 тонн они выдержали всего 4 тонны, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

"Швартовочные были закреплены на буксирах, и предпринята попытка на малом ходу буксировать танкер... Однако после выборки слабины и достижения натяжения тросов заплетенные гаши на концах тросов начали расплетаться. После того, как были подняты швартовые на берег, в ходе визуального осмотра выяснилось, что тросы изготовлены некачественно ", - рассказал судовладелец

Сейчас компания планирует провести ремонт тросов или доставить на место операции новые.

Буксировку продолжат с понедельника, 27 июля.

Напомним, вчера, 25 июля, в Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.

Вчерашняя попытка, как заявляли ранее в Министерстве инфраструктуры, должна была стать последней попыткой самого судовладельца убрать танкер.

24 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в случае неудачи владелец судна передаст право осуществлять работы Администрации морских портов Украины.

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