В Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi

25 июля, 2020, 20:29

В Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый в facebook.

По его словам, очередная попытка поднять танкер, как и ряд предыдущих, завершилась неудачей, поэтому он собирает экстренную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Буксиры оказались технически не в состоянии поставить затонувший танкер Delfi на ровный киль. Во время очередной попытки порвался металлический трос.

"Администрация морских портов Украины должен немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА. На днях обнародуем наш совместный с Министерством инфраструктуры план подъема. Все детали - позже", - написал Куцый.

По его словам, АМПУ имеет в кратчайшие сроки взять на себя реализацию ликвидации и уборки танкера с городского пляжа.

24 июля АМПУ уже объявила тендер на проведение работ для уборки танкера с побережья городского пляжа Одессы. Начальная стоимость - 25 млн грн.

Нынешняя попытка, как заявляли ранее в Министерстве инфраструктуры, должна была стать последней попыткой самого судовладельца убрать танкер. Как заявлял 24 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий, в случае неудачи владелец судна передаст право осуществлять работы Администрации морских портов Украины.

Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа еще 22 ноября 2019 года; до этого бункеровщик несколько дней дрейфовал в акватории Одесского залива. С тех пор как судно село на мель, были сообщения о том, что из него вытекают нефтепродукты.

Напомним, 24 июля буксиры не смогли поднять затонувший в Одессе танкер Delfi.

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