В возрасте 104 года умерла актриса "Унесенных ветром"
Об этом сообщает Радио Свобода .
Оливия де Хэвилленд ушла из жизни от естественных причин у себя дома, сообщила публицист Лайза Голдберг.
В 1939 году Оливия де Хэвилленд сыграла роль Мелани Уилкс в легендарном фильме "Унесенные ветром", за которую была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.
Де Хэвилленд также снялась в 1938 году в фильме "Приключения Робин Гуда", а впоследствии стала обладательницей "Золотого глобуса" за роль в фильме "Анастасия: Тайна Анны" в 1986 году.
В целом ее фильмография насчитывает около 40 картин, сниматься перестала в возрасте 70 лет - в 1986-м.
Натурализированная американка Оливия де Хэвилленд была рождена английскими родителями в Японии, жила в Париже с 1953 года.
- Напомним, 10 июня американскую ленту "Унесенные ветром" убрали из доступу на сервисе НВО по обвинению в расизме.
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