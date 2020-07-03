Укроборонпром заявил о кибератаке на корпоративную почту
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
"3 июля 2020 года специалисты Государственного концерна "Укроборонпром" обнаружили и пресекли очередной кибератаке на информационно-телекоммуникационную систему концерна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на корпоративные электронные почтовые ящики сотрудников концерна рассылались электронные сообщения, инфицированные вирусом типа "троян" Trojan.Delf.FareIt.Gen.7.
По данным Укроборонпрома, атака происходила с электронного адреса, размещенного на серверах одного американского телекоммуникационного провайдера.
"Системами информационной безопасности концерна атака была остановлена, об инциденте сообщено Национальному Координационному центру кибербезопасности СНБОУ", - сообщили в пресс-службе.
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