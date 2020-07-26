В МЗ предупредили, что четверть ПЦР-тестов могут давать ложные результаты
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав в facebook.
По его словам, в некоторых случаях тест методом полимеразной цепной реакции, который считается наиболее достоверным, может все же давать ложно отрицательный результат.
"Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательные ", - пояснил Степанов.
Министр добавил, что за предыдущие сутки в Украине совершили 17 717 тестирований на COVID-19, из них 12 559 - методом ПЦР, еще 5158 методом иммуно-ферментного анализа.
- По состоянию на утро воскресенья, 26 июля 2020 года, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 граждан Украины выросло на 920 человек .
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