Коронавирус в Украине: за сутки заразились 920, выздоровели - 310

26 июля, 2020, 10:47

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля 2020 г., количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 граждан Украины выросло на 920 человек

Всего с начала пандемии, таких случаев на территории страны - 64 849, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные системы мониторинга СНБО.

Умерло - 1605 (15).

Выздоровели - 35807 (+310).

Активно болеют - 27437 (+595).

Не подтверждены подозрения - 115882 (+986).

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При этом больше всего новых больных за последние сутки зафиксировано во Львовской области (+130).

Во всех остальных регионах новых больных - менее 100 в сутки. Например, в Киеве таких 95, на Франковщине - 88, на Ривненщине - 81, на Закарпатье - 67.

Показатели остальных областей преимущественно колеблются примерно 50 больных или вообще приближаются к нулю.

Напомним, вчера 25 июля , больше всего новых больных было зафиксировано на Ривненщине (+143), Львовщине (+114), Одесщине (+97) и в Киеве (+129). Наименьшие же темпы распространения COVID-19 наблюдались на Херсонщине (1), Луганщине (1), Кировоградщине (1), Николаевщине (3), Полтавщине (+9).

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