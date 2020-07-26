 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки заразились 920, выздоровели - 310

Коронавирус в Украине: за сутки заразились 920, выздоровели - 310


фото: abcotvs.com
По состоянию на утро воскресенья, 26 июля 2020 г., количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 граждан Украины выросло на 920 человек

Всего с начала пандемии, таких случаев на территории страны - 64 849, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные системы мониторинга СНБО.

Умерло - 1605 (15).

Выздоровели - 35807 (+310).

Активно болеют - 27437 (+595).

Не подтверждены подозрения - 115882 (+986).

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

При этом больше всего новых больных за последние сутки зафиксировано во Львовской области (+130).

Во всех остальных регионах новых больных - менее 100 в сутки. Например, в Киеве таких 95, на Франковщине - 88, на Ривненщине - 81, на Закарпатье - 67.

Показатели остальных областей преимущественно колеблются примерно 50 больных или вообще приближаются к нулю.

  • Напомним, вчера 25 июля , больше всего новых больных было зафиксировано на Ривненщине (+143), Львовщине (+114), Одесщине (+97) и в Киеве (+129). Наименьшие же темпы распространения COVID-19 наблюдались на Херсонщине (1), Луганщине (1), Кировоградщине (1), Николаевщине (3), Полтавщине (+9).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

26 июля, 2020 воскресенье

25 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать