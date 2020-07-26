Коронавирус в Украине: за сутки заразились 920, выздоровели - 310
Всего с начала пандемии, таких случаев на территории страны - 64 849, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные системы мониторинга СНБО.
Умерло - 1605 (15).
Выздоровели - 35807 (+310).
Активно болеют - 27437 (+595).
Не подтверждены подозрения - 115882 (+986).
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При этом больше всего новых больных за последние сутки зафиксировано во Львовской области (+130).
Во всех остальных регионах новых больных - менее 100 в сутки. Например, в Киеве таких 95, на Франковщине - 88, на Ривненщине - 81, на Закарпатье - 67.
Показатели остальных областей преимущественно колеблются примерно 50 больных или вообще приближаются к нулю.
- Напомним, вчера 25 июля , больше всего новых больных было зафиксировано на Ривненщине (+143), Львовщине (+114), Одесщине (+97) и в Киеве (+129). Наименьшие же темпы распространения COVID-19 наблюдались на Херсонщине (1), Луганщине (1), Кировоградщине (1), Николаевщине (3), Полтавщине (+9).
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