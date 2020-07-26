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Espreso.tvОперація об'єднаних силУкраинские военные получили за уничтоженную вражескую технику 2 млн грн

Украинские военные получили за уничтоженную вражескую технику 2 млн грн


фото: mil.gov.ua
С начала 2019 года украинские военные получили за уничтоженную технику российских оккупантов 2 млн грн

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что эти средства бойцы ВСУ получили по 76 единиц уничтоженной военной техники. С начала 2019 года общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 млн грн.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20 годов военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 млн грн (из них 2,5 млн грн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период - 34,1 млн грн (из них 12,9 млн грн в 2020 году).

В Минобороны напомнили, что вознаграждение за уничтоженную или захваченную технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении или захвате техники, в зависимости от личного вклада.

Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части, подразделения, группы и распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Она выплачивается на воинскую часть.

  • Напомним, 26 июля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы дать отпор оккупантам в случае их провокаций во время перемирия.

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