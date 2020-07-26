"Так сильно водохранилище никогда не мелело". Захваченному Севастополю остается все меньше пресной воды

26 июля, 2020, 11:16

В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров

Как сообщает проект Крым.Реалии, чей корреспондент посетил Байдарскую долину, где находится основной источник водоснабжения Севастополя, площадь водного зеркала значительно уменьшилась за последние полтора месяца. Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

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При этом в начале этого лета такого обмеления Чернореченского водохранилища не наблюдалось.

Ранее глава российского правительства Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом.

Напомним, из-за засухи оккупированный Севастополь осенью может оказаться без воды .

Команда Владимира Зеленского уже неоднократно предлагала возобновить прекращенное в начале войны с Россией водоснабжение Крыма. Каждый раз этому мешал широкий общественный резонанс.

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