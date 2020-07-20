Стало известно, из каких раундов стартуют в еврокубках клубы из Украины
Об этом сообщает "Трибуна" .
"Шахтер", как чемпион УПЛ, сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. "Динамо" на правах серебряного призера стартует в 3-м квалификационном раунде ЛЧ.
Бронзовый призер - "Заря" - попала на групповой этап Лиги Европы. "Десна", которая заняла четвёртое место, начнет выступления с 3-го раунда отбора ЛЕ.
Пятый представитель Украины определится в плей-офф УПЛ, в полуфиналах которого "Александрия" примет "Мариуполь", а "Колос" - "Днепр-1". Матчи состоятся 25 июля. Победители полуфиналов разыграют между собой последнюю путевку в ЛЕ, которая позволяет сыграть во 2-м квалификационном раунде ЛЕ.
- Напомним, 19 июля в 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
- В то же время, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .
- Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что проведет с Алексеем Михайличенко переговоры относительно его будущего в должности главного тренера.
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