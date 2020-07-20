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Espreso.tvСпортСтало известно, из каких раундов стартуют в еврокубках клубы из Украины

Стало известно, из каких раундов стартуют в еврокубках клубы из Украины


фото: shakhtar.com
Определились четыре из пяти представителей Украины в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне

Об этом сообщает "Трибуна" .

"Шахтер", как чемпион УПЛ, сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. "Динамо" на правах серебряного призера стартует в 3-м квалификационном раунде ЛЧ.

Бронзовый призер - "Заря" - попала на групповой этап Лиги Европы. "Десна", которая заняла четвёртое место, начнет выступления с 3-го раунда отбора ЛЕ.

Пятый представитель Украины определится в плей-офф УПЛ, в полуфиналах которого "Александрия" примет "Мариуполь", а "Колос" - "Днепр-1". Матчи состоятся 25 июля. Победители полуфиналов разыграют между собой последнюю путевку в ЛЕ, которая позволяет сыграть во 2-м квалификационном раунде ЛЕ.

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