Стало известно, из каких раундов стартуют в еврокубках клубы из Украины

20 июля, 2020, 11:45

Определились четыре из пяти представителей Украины в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне

Об этом сообщает "Трибуна" .

"Шахтер", как чемпион УПЛ, сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. "Динамо" на правах серебряного призера стартует в 3-м квалификационном раунде ЛЧ.

Бронзовый призер - "Заря" - попала на групповой этап Лиги Европы. "Десна", которая заняла четвёртое место, начнет выступления с 3-го раунда отбора ЛЕ.

Пятый представитель Украины определится в плей-офф УПЛ, в полуфиналах которого "Александрия" примет "Мариуполь", а "Колос" - "Днепр-1". Матчи состоятся 25 июля. Победители полуфиналов разыграют между собой последнюю путевку в ЛЕ, которая позволяет сыграть во 2-м квалификационном раунде ЛЕ.

Напомним, 19 июля в 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

В то же время, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что проведет с Алексеем Михайличенко переговоры относительно его будущего в должности главного тренера.

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