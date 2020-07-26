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Espreso.tvОбществоПортников: террорист Кривош из Луцка - идеальный портрет избирателя Зеленского

Портников: террорист Кривош из Луцка - идеальный портрет избирателя Зеленского

"Это прямое продолжение президентской избирательной кампании 2019 года. Как ни странно, этот человек - это идеальный портрет избирателя Зеленского"

Об этом украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV, комментируя захват гражданином Максимом Кривошем заложников в Луцке.

"Я хочу, чтобы президентом стал простой парень и чтобы он сделал мне чудо. Если чуда не получается, я заставлю его сделать чудо. Вот какое я хочу чудо?" ... Это пушкинская сказка о золотой рыбке. Он ее тоже шантажировал, главный герой этого рассказа. Он ее вытаскивал из моря. Она хотела в море, потому что она умирала. То есть у нее были проблемы. У Зеленского умирают соотечественники, так как он (террорист - ред.) может совершить взрыв, а у Пушкина умирала сама рыбка ", - пояснил журналист.

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При этом он считает не существенно - был теракт в Луцке настоящим или срежиссированным.

"Инсценировано этот теракт настоящий? Люди много тоже об этом говорят. Я считаю, что это не имеет никакого значения. Главное то, как он закончился. Потому что даже если представить себе конспирологически, что он инсценирован, для многих людей, которые в дальнейшем будут так действовать, он настоящий ", - отметил Портников.

 

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