Терроризм для "чайников". Как Украину уверяют, что подрывать людей это модно

22 июля, 2020, 13:50

Полная гибридность достигла самых отвратительных форм. История с луцким террористом свидетельствует, что каждый может добиться от президента Украны своего. Только вот ставки будут разными

"Максим Плохой" требовал от Зеленского рекламы фильма "Земляне", а преемник уже может просить прописать Конституцию под ОРДЛО или призывать Верховную Раду сделать себе харакири.

До недавнего времени терроризм и мирные украинские города были несовместимыми. Как-то не укладывается в чисто украинский контекст взятие заложников, проливание крови и требования. Нам вполне хватало экстрима на Донбассе и с российскими диверсантами, которые целенаправленно вели атаку на Максима Шаповала с ГУР, доброволицу Амину Окуеву или контрразведчика Александра Хараберюша. Однако две попытки минирования моста Метро и ситуация с автобусом в Луцке еще больше путают все карты. Поскольку в каждой стране Европы террорист, который идет на захват заложников знает, что он почти 100% будет убит. А у нас президент выполнит его условия, пресса наперебой делать прямые включения со злоумышленником, а сам он будет обласканным и взят на поруки. Спаси, Господи, чтобы через несколько лет волей мудрого украинского народа не попал в парламент.

Идем дальше. Это хорошо, что Зеленский хоть изредка вспоминает, что он президент сорокомиллионной страны и делает жесты для спасения людей. Но таких же жестов автору этих строк хотелось бы для морпеха, который четверо суток не мог дождаться помощи и умер от ранения на палящей донецкой степи. Так же хотелось бы, чтобы подвиг военного медика Николая Ильина "эстонца", который всей своей жизнью доказал, что нет никакой "той стороны" и "серых анклавов", а есть нелюди с российскими паспортами, посягающими на всю Европу в пределах доступности Кремля .

В требованиях луцкого террориста не было требования подать частный чартер для вылета на Сейшелы, не было требований предоставить чемодан долларов, но неприятный привкус остался. Потому что Зеленский очень четко подал знак, что им можно манипулировать извне. А там, где есть лазейка - наши недруги ставят ворота. И уже нет никаких гарантий, что выполнение Шестым абсурдных требований явно психически неуравновешенного террориста не приведет к подобным же случаям терроризма и захвата заложников в будущем. То, что пугало нас не так давно - теракт на "Манчестер Арене", взрывы в лондонском метро, наезд на туристов в Барселоне и Беслан - могут стать печальной реальностью.

Я четко вижу, как подхватили на знамена слабость гаранта и невозможность спецслужб специально обученные люди. Ключевой месседж, который проталкивают русские и медийная обслуга каналов Виктора Медведчука, что договариваться с террористами не страшно и не больно. А кое-где можно даже извлечь пользу - остановить насилие, освободить заложников. Просто нужно сесть за стол переговоров и поговорить. И вполне прогнозируемо, что все - от россиянки Ольги Скобеевой до наших локальных работников телеканалов ОПЗЖ луцкого террориста приравнивают с "ЛДНР" ". Хотя в действительности "Максим Плохой" - неуравновешенный человек сложной судьбы, который требует специальной помощи, а ОРДЛО - это чистые террористические организации щедро спонсируемые российским оружием и российскими деньгами. Место этих гомосапиен в колонии строгого режима, потому что считать их нормальными после отрубания рук за украинские татуировки или надругательство над телом военного медика - невозможно. Эти люди не заслуживают свободной жизни с другими людьми за пределами оккупированного Россией гетто на Донбассе.





А теперь о реакции на теракты. Все свидетельствует о том, что инструкции, учебники, уставы госслужб и спецслужб не читал в нашем государстве никто. Ни СБУ с МВД, ни наши журналисты, которые круглые сутки лепили из "Максима Плохого" новую поведенческую модель. Хочешь, чтобы тебя услышали - хайпуй, бери автобусы в заложники и требуй у президента все что угодно, потому что он боится и сделает все, что скажут.

Я с большой тревогой смотрела то, что говорили и писали о заложниках в Луцке наши СМИ. Вот львовский канал включает террориста прямо в прямой эфир через Skype, вот в новостной ленте есть ссылка на анонимный телеграмм, где намекают, что "терроризм в Украине провоцирует Офис президента Украины". Вот ТСН берет эксклюзивное интервью у жены террориста, а известный психолог-телеведущая Наталья Холоденко дает психологические портреты террориста. Какое дно надо пробить потом? Пригласить "Максима Плохого" в шоу "Холостяк" или организовать для него еженедельный часок ненависти, которые уже имеют Лукаш, Портнов или Надя Савченко?





Наибольшее горе в этих ситуациях - не президент, который готов согласиться на дураку, чтобы его потом до смерти сравнивали с персонажем "Черного зеркала". И даже не спецслужбы, в которых под рукой за целый день не нашлось даже специалистов-психиатров или переговорщиков с соответствующей подготовкой для общения с психически больным террористом. Беда в том, что в развращенные и легкомысленные умы украинцев - особенно тех, кто мигрирует от "слуг народа" в Партию Шария вбивают месседж, что терроризм - это нормально. Стильно, круто и молодежно. Так будет до первой крови. После этого посмеются разве что наши враги. Они как никто заинтересованы, чтобы Украина истекала кровью не только на Донбассе, но и в районе метро "Крещатик".