Коронавирус на Львовщине: 130 новых больных

26 июля, 2020, 10:20

За минувшие сутки во Львовской области еще у 130 человек подтвердили CОVID-19

Утром 26 июля на Львовщине подтверждено 88 322 случая инфицирования коронавирусом, из них 233 - летальных, а в 1964 пациента уже выздоровели. За прошедшие сутки коронавирус впервые диагностировали еще 130 пациентам (17,1% всех обследований), смерть от этой болезни за сутки подтвердили еще у шести человек, - передает "Еспресо-Запад".

По оперативным данным городского штаба по противодействию коронавируса, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 761 ПЦР-тест, среди 130 положительных 50 - это львовяне. В холодильнике ждут очереди на проведение исследований еще 533 пробы.

Сегодня больных коронавирусной инфекцией - 6654 человека, еще у 11 011 человек - подозрение на наличие этого недуга.

За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 76 человек. Направлены на самоизоляцию - 89. В стационарах Львова и области сейчас находятся 1006 больных. 78 человек - в отделениях реанимации. 19 - ИВЛ.

Среди госпитализированных больше больных с COVID-19 или обоснованным подозрением - в областной инфекционной больнице. По информации заместителя директора этого учреждения, врача-инфекциониста Игоря Берника, утром сегодня, 26 июля, в больнице находится 194 больных (127 - жители Львова, 67 - районов и городов области). Из них у 180 подтвержден диагноз COVID-19, еще 14 - с подозрением на COVID-19. До 78% выросло количество больных в возрасте 50 лет и старше, 22% больных - в возрасте 18-50 лет.

Игорь Берник также обнародовал коронавирусную статистику за неделю. Как видно из исследований, в течение недели на Львовщине снизилась доля новых случаев на 1000 обследований - с 161 до 144 человек, но в то же время стало больше госпитализированных больных: с 18 по 24 июля таковых было 650, в противовес 510 лицам, госпитализированным в течение предыдущей недели (11- 17 июля). Более больных в тяжелом состоянии: в реанимации состоянию на 24 июля находилось 73 человека. Для сравнения: 17 июля таких больных было 60. В то же время за неделю умерло на 6 человек меньше - 20 против 26.