На Галичину движутся грозы: объявлено штормовое предупреждение

26 июля, 2020, 11:35

На территории Львовщины, Ивано-Франковщины и Тернопольщины сегодня возможны грозы со шквалами и градом

Сегодня, 26 июля 2020 года, на территории Львовской области ожидаются грозы, при которых иногда вероятные шквалы 15-20 м/с, а также град. Штормовое предупреждение распространило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, передает "Еспресо-Запад".

Похожую погоду сегодня прогнозируют и в Карпатах, в частности на территории Ивано-Франковской области. В связи с ожидаемыми значительными осадками в течение суток 26-27 июля на реках области вероятные подъемы уровней воды, а также формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селей.

О непогоде предупредили и спасатели Тернопольщины. 26 июля на территории области обещают дожди, грозы, местами возможен град. Ночью и утром - туман.