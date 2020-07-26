На Галичину движутся грозы: объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 26 июля 2020 года, на территории Львовской области ожидаются грозы, при которых иногда вероятные шквалы 15-20 м/с, а также град. Штормовое предупреждение распространило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, передает "Еспресо-Запад".
Похожую погоду сегодня прогнозируют и в Карпатах, в частности на территории Ивано-Франковской области. В связи с ожидаемыми значительными осадками в течение суток 26-27 июля на реках области вероятные подъемы уровней воды, а также формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селей.
О непогоде предупредили и спасатели Тернопольщины. 26 июля на территории области обещают дожди, грозы, местами возможен град. Ночью и утром - туман.
- Напомним, вчера в Карпатах из-за непогоды застряла группа из 13 туристов, среди которых было шестеро детей .
- Вызволяли путешественников закарпатские спасатели.
- В 19:55 спецавтомобилем детей и женщин доставили в урочище Козьмещик, другие члены группы сошли с горы пешком в сопровождении спасателей.
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