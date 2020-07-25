На Говерле из-за непогоды застряла группа туристов с детьми
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В субботу, 25 июля, из-за непогоды на горе Говерла застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих - шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.
Около 13:45 спасатели Закарпатской области получили информацию о том, что в районе Говерлы группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.
К туристам отправились четверо спасателей и две единицы техники, которые должны их эвакуировать в село Лазенщина.
"В настоящее время работники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком", - рассказали в ДСНС.
- Напомним, 25 июля горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, засыпала большое количество града .
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