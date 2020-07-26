Кличко показал, как поймал в центре Киева ребят, которые рисовали граффити

26 июля, 2020, 15:51

Мэр Киева Виталий Кличко 25 июля застал в центре города двух парней, которые рисовали граффити

Видео инцидента мэр столицы выложил в facebook.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал ", - написал Кличко.

Второго парня мэр передал полиции.

"На видео - оба парня, так что найдем и беглеца. Давайте любить и беречь свой город. И приумножать его красоту, а не порочить", - призвал Кличко.

17 июля Виталий Кличко заявил, что власти Киева планируют капитальный ремонт Крещатика и Майдана Независимости в следующем году.

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