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Espreso.tvОбществоКличко показал, как поймал в центре Киева ребят, которые рисовали граффити

Кличко показал, как поймал в центре Киева ребят, которые рисовали граффити


фото: Укрінформ
Мэр Киева Виталий Кличко 25 июля застал в центре города двух парней, которые рисовали граффити

Видео инцидента мэр столицы выложил в facebook.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал ", - написал Кличко.

Второго парня мэр передал полиции.

"На видео - оба парня, так что найдем и беглеца. Давайте любить и беречь свой город. И приумножать его красоту, а не порочить", - призвал Кличко.

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