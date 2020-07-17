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Espreso.tvЭкономикаВласти Киева планируют капитальный ремонт Крещатика и Майдана Независимости в следующем году, - Кличко

Власти Киева планируют капитальный ремонт Крещатика и Майдана Независимости в следующем году, - Кличко

Власти Киева планируют осуществить капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика в следующем году

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы планируем осуществить капитальный ремонт Майдана Независимости и главной улицы столицы - Крещатика. Эти масштабные работы запланированы на следующий год. Сегодня идет проектирование обновления этих объектов", - цитирует пресс-служба слова мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что на Майдане Независимости предварительно планируют заменить гранитное покрытие, установить новое освещение. Осуществить реконструкцию лифтов в подземном переходе на Майдане. А также - обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.

В то же время, Кличко отметил, что проект капитальных ремонтов Крещатика и Майдана Независимости будет одобрен после завершения его разработки.

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