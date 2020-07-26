Этот день в истории: Василий Тютюнник возглавил Армию УНР

26 июля, 2020, 13:22

26 июля 1919 г. командующим Армии УНР был назначен 29-летний Василий Тютюнник

Об этом со ссылкой на просветительский проект Ukrainian Military Honour рассказывает Еспресо.TV.

Историки называют его "военным гением, который умел при тяжелых обстоятельствах спасать армию от казалось бы неизбежных поражений".

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"Так в июне 1919 года, когда Армия УНР после тяжелых поражений от польского и московского войск была ими зажата на узкой полоске украинской земли от Кременца (теперь Тернопольской обл.) на юг до Днестра вдоль западного берега Збруча. Ситуация выглядела вполне безнадежной, когда Тютюнник, который был тогда помощником начальника штаба Армии УНР, предложил план операции по контрнаступлению в сторону московских войск. Никто в успех не верил, но он настоял и сам взялся этой операции руководить. Так был и освобожден от московской коммуны Проскуров (ныне Хмельницкий) и Каменец-Подольский ", - отмечается в сообщении.

В день назначения Василия Тютюнника командующим под его руководством начался знаменитый поход армии УНР на Киев и Одессу с целью освобождения Украины от московской оккупации.

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Итак, 26 июля 1919 г. Киевская группа Юрия Тютюнника и 2-я дивизия "Запорожская Сечь" (начальник - Ефим Божко) Армии УНР возобновили наступление на Жмеринку (теперь Винницкой обл.). Бои шли на подступах к городу.

В тот же день 3-я Железная дивизия (начальник - Александр Удовиченко) Армии УНР возобновила наступление на Вапнярку (теперь Томашпольского района Винницкой обл.).

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"Василию Тютюннику оставалось жить менее 5 месяцев. За свою короткую жизнь, а собственно, за 2 последних его лет, он успел вписать одну не одну славную страницу в историю борьбы украинцев за свободу", - отмечает Ukrainian Military Honour.

Прожил он всего 29 лет.

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