Вместе против советской России: 100 лет назад войска Петлюры и Пилсудского освободили Киев

7 мая, 2020, 07:05

7 мая 1920 года в Киев вступили войска УНР и Польши. На короткий период столица Украины была освобождена от власти красных

Еспресо.TV предлагает вспомнить какие интересные и неожиданные события происходили в Украине весной 1920 года, когда власть УНР сделала одну из последних попыток защитить украинскую государственность.

Сложный союз

Власть УНР пошла на тактический союз с поляками из-за сложной ситуации, в которой оказалась молодая республика.

В конце ноября 1919 года подразделения Приднепровской армии УНР оказались в так называемом треугольнике смерти (Любар-Чорторыя-Мирополь на Житомирщине). Украинские войска были тогда окружены Красной армией, Добровольческой армией генерала Деникина и польскими частями. Украинские подразделения также страдали от эпидемии тифа.

В Киеве тогда у власти были большевики. В декабре 1919 года они сумели выбить из города белогвардейцев-деникинцев. В целом, большевики тогда побеждали на различных фронтах и украинское направление не было исключением. Однако решающие бои еще были впереди. Несмотря на определенное преимущество большевики еще не могли полностью удержать украинскую территорию.

6 декабря 1919 года на военном совещании в Новой Чорторыи командиры УНР приняли решение осуществить партизанский рейд по тылам большевиков и деникинцев. В этом выступлении приняли участие около 5 тыс. военных. Рейд получил название Первого зимнего похода армии УНР.

Хотя Зимний поход был партизанской акцией, он облегчил работу украинской делегации на переговорах в Варшаве. УНР почти потеряла подконтрольную территорию, но все еще имела некоторые военные силы. Это было аргументом при разговорах украинских и польских дипломатов.

21 апреля 1920 года между Польшей и УНР был подписан договор. В публицистической литературе он известен как пакт Пилсудского-Петлюры. Однако подписавшими соглашения были не они. С украинской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Андрей Левицкий, с польской - заместитель министра МИД Ян Домбский.

По условиям соглашения Польша признавала УНР и помогала освободить украинскую территорию от Красной армии в районах до Днепра. В обмен на это к Польше отходили Галичина и 5 уездов Волыни.

Де-факто польские войска уже контролировали эти территории. Однако, в любом случае признание со стороны УНР польского контроля над Галичиной и Волынью было непростым решением.

Пилсудский был заинтересован в этой сделке, потому что таким образом УНР становилась буферным государством между Советской Россией и Польшей.

24 апреля была подписана военная конвенция, дополнявшая политический протокол.

Юзеф Пилсудский и польские офицеры

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Скоротечная война

25 апреля началось украинско-польский наступление. Глава Польши Юзеф Пилсудский выпустил воззвание к украинцам, в котором отмечал, что речь идет об освобождении Украины от большевиков.

Численность польских войск, наступавших на украинском фронте, составляла от 60 до 90 тысяч. Более точных оценок также нет по украинской армии в тот период. Исследователи считают, что в начале наступления речь шла о 4-8 тысячах человек, а уже в середине июня войска УНР насчитывали около 20 тысяч.

27 апреля польские и украинские силы вытеснили красных из Малина, Тетерева и Чернобыля. 28-29 апреля польские войска прошли еще 90 км, не встретив существенного сопротивления. 1 мая польское войско вступило в Фастов.

А уже 5 мая польские и украинские войска вступили в бой в окрестностях Киева. На столицу Украины надвигалась очередная смена власти.

6 мая в Киев впервые вошел польский патруль легких конников. 7 мая украинские и польские войска освободили Киев. Сначала это были кавалерийские части. 8 мая в Киев вошла польский пехота.

Интересно, что 9 мая на Крещатике прошел парад украинских и польских войск. Позже этот день календаря получил совершенно иной смысл и в советский период не слишком любили вспоминать именно о 9 мая 1920 года в Киеве.

11 мая командующий польской армией и и.о. коменданта Киева генерал Рыдз-Смиглы объявил о введении военного положения. За дезертирство, восстания, мародерство, шпионаж, грабежи, порчи железных дорог, телефонов, телеграфов было определено наказание в виде расстрела или повешения.

Бои на левом берегу Днепра завершились тогда отступлением частей Красной армии из-под Броваров.

Казалось, что УНР сумела вырваться из замкнутого круга неудач и отстоять свое право на независимость. Но ход событий был тогда быстрым и сложным одновременно.

Контрнаступление большевиков

Есть известное выражение, что история не знает сослагательного наклонения. Трудно сейчас сказать, какой была бы политика Пилсудского в отношении Украине в случае победы над большевиками. Ушли бы польские войска из Киева и когда бы это произошло? На этот вопрос у нас нет ответа.

В конце концов вступление в Киев украинской и польской армий стало лишь эпизодом в борьбе за власть над украинской столицей. Летом 1920 года Красная армия была на подъеме. Она сумела быстро оправиться от майского поражения и начать ответные действия.

Первая попытка контрнаступления большевиков 29-31 мая была отражена под Володаркой, в 40 км от Белой Церкви.

Июньское наступление войск большевистского Юго-Западного фронта (примерно 40 тыс. военных) стало для них победным на украинском направлении. 5 июня конная армия Буденного прорвала фронт в районе Канев - Белая Церковь.

В период с 7 по 10 июня Красная армия заняла Бердичев, Житомир, Белую Церковь, Фастов, Васильков.

12 июня 1920 года 3-я польская армия оставила Киев. Таким образом всего месяц войска УНР и Польши контролировали столицу Украины.

Далее происходила тяжелая борьба большевистской и польской армий. Красные через украинскую территорию прорывались в Польшу. Тогда у них были наполеоновские планы устроить мировую революцию и Польша должна была стать плацдармом на пути к захвату Европы. Но это уже тема для другой статьи.