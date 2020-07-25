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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" отложили рассмотрение законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ

В "Слуге народа" отложили рассмотрение законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ


фото: Укрінформ
Рассмотрение законопроекта депутатов от "Слуги народа" о введении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма будет отложено

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По его словам, законопроект №3917 о введении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма в Украине авторства депутатов от "Слуги народа" надо отложить и заняться теми вопросами, которые действительно волнуют общество.

"Это сложные такие законопроекты для восприятия. Я еще не видел текста, но интуитивно мне кажется, что не стоит такие законопроекты брать в активную работу, потому что они дискуссионны. У нас действительно есть обязательства перед международными партнерами, но здесь речь идет даже не об обязательствах, а о том, что те идеи, которые предлагают, - их надо проверить на дискриминационность", - сказал Корниенко.

Он добавил, что еще не общался с авторами проекта закона, нардепами от "Слуги народа" Георгием Мазурашу и Еленой Лис, и сейчас документ находится на этапе внесения альтернативных, а его дальнейшая судьба неизвестна.

"Решения фракции нет. Моя позиция, что такие законопроекты надо откладывать дальше, и обсуждать их тогда, когда мы проведем налоговую амнистию, решим, что делать с налогом на выведенный капитал, решим, что делать с бюджетом следующего года. Потому что у нас, как всегда, грандиозные планы, как тратить средства, надо теперь понять где их взять. Доведем до ума децентрализацию, потому что мы сделали укрупнение районов, и теперь нужно под это подогнать законодательную базу, проведем необходимые кадровые решения, если они потребуются осенью и т.п. и т.п... Я думаю, что осенью надо выходить на конструктивную работу и решать те проблемы, которые волнуют общество", - добавил Корниенко.

Он не исключил, что законопроект №3917 может и вовсе быть отозван из парламента.

  • Напомним, 22 июля на сайте ВР появился законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма"

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