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Espreso.tvОбществоНардепы "слуги" подали в Раду законопроект об админответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности

Нардепы "слуги" подали в Раду законопроект об админответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности


фото: Вікіпедія
22 июля на сайте ВР появился законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма"

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта выступили два депутата от фракции "Слуга народа" - Георгий Мазурашу и Елена Лис.

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Отметим, оба депутаты - мажоритарщики от Черновицкой области.

Сейчас текст законопроекта № 3917 отсутствует на сайте ВР.

Сами депутаты публично не комментировали причины подачи законопроекта.

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