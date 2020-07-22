Нардепы "слуги" подали в Раду законопроект об админответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности
22 июля, 2020, 15:50
22 июля на сайте ВР появился законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма"
Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.
Инициаторами законопроекта выступили два депутата от фракции "Слуга народа" - Георгий Мазурашу и Елена Лис.
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Отметим, оба депутаты - мажоритарщики от Черновицкой области.
Сейчас текст законопроекта № 3917 отсутствует на сайте ВР.
Сами депутаты публично не комментировали причины подачи законопроекта.
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