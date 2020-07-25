В Одессу вошли 5 кораблей НАТО

25 июля, 2020, 18:08

25 июля в Одессу вошли пять кораблей НАТО, которые принимали участие в международных учениях Sea Breeze-2020

Об этом сообщает "Думская" .

В субботу утром пять кораблей НАТО, которые принимали участие в учениях Sea Breeze-2020, во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в порт Одессы.

Около 7:00 первыми отшвартовались на военно-морской базе "Юг", в Практической гавани, корветы - румынский "Контр-адмирал Себастиан" (борт 264) и болгарский "Бодрый" (борт 14).

К 9:00 в порт начали прибывать основные ударные силы Sea Breeze-2020. На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты - испанский (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йилдирим" и румынский F222 "Регина Мария".

Все корабли уже не раз гостили в Одессе, кроме испанского фрегата, который впервые в Черном море и в Одессе.

Экипаж испанского флагмана на этих учениях отличился - летчики сумели провести успешную спасательную операцию по доставке травмированного американского моряка с эсминца "Портер" DDG78 на школьный аэродром Одессы.

Фрегат назван в честь испанского адмирала XVI века и включен в состав испанских ВМС в декабре 2003 года.

Длина корабля 147 м, ширина 19, осадка - 8 м. Водоизмещение около 6 тысяч тонн. Две газовые турбины General Electric LM 2500, (такие же, как на американских эсминцах типа "Арли Берк") и две дизельные установки bazan-Caterpillar разгоняют его до 28 узлов.

Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системой "Иджис". Основная ударная оружие корабля-противокорабельные ракеты «Гарпун». Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска Мк.41 для различных ракет, торпедные установки и Артиллерийское вооружение. "Базан" несет один противолодочный вертолет SH-60 "Сихоук".

Корабли пробудут в Одессе до 28 июля.

Напомним, 24 июля украинские военные авиаторы в ходе многонациональных учений Sea Breeze-2020 впервые отработали практические стрельбы с вертолета по морской цели как один из боевых задач.

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