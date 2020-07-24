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Espreso.tvОбществоSea Breeze-2020: украинские авиаторы отработали стрельбы с вертолета по морской цели

Sea Breeze-2020: украинские авиаторы отработали стрельбы с вертолета по морской цели


фото: АрміяІнформ
Украинские военные авиаторы в ходе многонациональных учений Sea Breeze-2020 впервые отработали практические стрельбы с вертолета по морской цели как один из боевых задач

Об этом сообщает Armyinform.

Экипажу вертолета, который поднялся из одесского аэродрома "Школьный" в сопровождении вертолета ГНСУ, предстояло осуществить поиск и уничтожить морскую цель.

"Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена, и это дополнительно подчеркивает, что техника, которую мы получили в ВМС, а именно в бригаде морской авиации, используется на 100 процентов", - отметил начальник штаба руководства учений Sea Breeze-2020 Константин Плахотнюк.

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