Sea Breeze-2020: украинские авиаторы отработали стрельбы с вертолета по морской цели

24 июля, 2020, 21:28

Украинские военные авиаторы в ходе многонациональных учений Sea Breeze-2020 впервые отработали практические стрельбы с вертолета по морской цели как один из боевых задач

Об этом сообщает Armyinform.

Экипажу вертолета, который поднялся из одесского аэродрома "Школьный" в сопровождении вертолета ГНСУ, предстояло осуществить поиск и уничтожить морскую цель.

"Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена, и это дополнительно подчеркивает, что техника, которую мы получили в ВМС, а именно в бригаде морской авиации, используется на 100 процентов", - отметил начальник штаба руководства учений Sea Breeze-2020 Константин Плахотнюк.