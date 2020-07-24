Sea Breeze-2020: украинские авиаторы отработали стрельбы с вертолета по морской цели
24 июля, 2020, 21:28
Украинские военные авиаторы в ходе многонациональных учений Sea Breeze-2020 впервые отработали практические стрельбы с вертолета по морской цели как один из боевых задач
Об этом сообщает Armyinform.
Экипажу вертолета, который поднялся из одесского аэродрома "Школьный" в сопровождении вертолета ГНСУ, предстояло осуществить поиск и уничтожить морскую цель.
"Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена, и это дополнительно подчеркивает, что техника, которую мы получили в ВМС, а именно в бригаде морской авиации, используется на 100 процентов", - отметил начальник штаба руководства учений Sea Breeze-2020 Константин Плахотнюк.
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