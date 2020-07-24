Затонувший танкер Delfi: буксиры не смогли поднять судно

24 июля, 2020, 21:59

Буксиры сегодня не смогли поднять затонувший в Одессе танкер Delfi, операцию продолжат завтра

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

"Сегодня буксиры не смогли поднять танкер Делфи. Подготовительные работы по переворачиванию судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров", - написал Куцый.

Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера.

Сегодня буксиры не смогли поднять танкер Делфи. Подготовительные работы по переворачиванию судна на ровный киль продолжались ... Опубликовано Максимом Куцым пятницу, 24 Июля 2020 В воскресенье, 26 июля, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации Одесской области может признать затопление танкера Delfi техногенной катастрофой .

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