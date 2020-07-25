В Луганской области остановили возгорание травы
25 июля, 2020, 08:48
Вечером в пятницу, 24 июля 2020 года, спасатели Луганщины не дали распространиться огню в Новоайдарском районе
Об этом утром 25 июля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, перредае Еспресо.TV.
24 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Трехизбенка в Новоайдарском районе возникло возгорание травяного настила. В 15:57 возгорание локализовано, а в 20:59 - ликвидировано.
К тушению были привлечены 16 человек и 6 единиц техники.
- Напомним, в начале июля в полях и лесах Луганской области бушевал пожар, на тушение которого понадобилась неделя. Она началась 6 июля в 13:21. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов дал пожару новой силы.
- Глава ОГА Сергей Гайдай не исключал версию поджога.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил у себя на Facebook, что к возникновению пожара может быть причастен местный агроном Дмитрий П., 1993 года рождения , который поджигал стерню, и разместил соответствующее видео полицейского беспилотника.
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