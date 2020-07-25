 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Луганской области остановили возгорание травы

В Луганской области остановили возгорание травы

иллюстративное
фото: poglyad.tv
Вечером в пятницу, 24 июля 2020 года, спасатели Луганщины не дали распространиться огню в Новоайдарском районе

Об этом утром 25 июля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, перредае Еспресо.TV.

24 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Трехизбенка в Новоайдарском районе возникло возгорание травяного настила. В 15:57 возгорание локализовано, а в 20:59 - ликвидировано.

К тушению были привлечены 16 человек и 6 единиц техники.

  • Напомним, в начале июля в полях и лесах Луганской области бушевал пожар, на тушение которого понадобилась неделя. Она началась 6 июля в 13:21. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов дал пожару новой силы.
  • Глава ОГА Сергей Гайдай не исключал версию поджога.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил у себя на Facebook, что к возникновению пожара может быть причастен местный агроном Дмитрий П., 1993 года рождения , который поджигал стерню, и разместил соответствующее видео полицейского беспилотника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июля, 2020 суббота

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

25 июля, 2020 суббота

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать