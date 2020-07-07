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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: глава ОГА не исключает версию поджога

Пожары в Луганской области: глава ОГА не исключает версию поджога

Правоохранительные органы и местные власти устанавливают причины масштабных пожаров в Луганской области

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

"Засуха, сегодня почти 40 градусов. И очень-очень сильный ветер. Поэтому пламя разносится на сотни метров. К сожалению, как-то потушить его очень трудно", - заявил Гайдай.

Что стало причиной пожара - пока не известно. Глава области не исключает, что лес могли поджечь умышленно.

"Мы должны констатировать, что произошел огромный пожар. Почему он возник - будет выяснять комиссия. Я не исключаю даже факт поджога. На сегодняшний день сделать какой-то анализ трудно, потому что пожар полностью не исчез. Он локализован, но огонь и дальше идет" , - заявил Гайдай.

  • Напомним, пожар начался 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов дали пожару новой силы.

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