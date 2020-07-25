В Киеве огнестрельные ранения получили двое иностранных студентов

25 июля, 2020, 15:29

В Печерском районе столицы огнестрельные ранения получили двое иностранных студентов

Об этом сообщает полиция Киева.

25 июля в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей. В ходе отработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, в Печерском районе столицы.

Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног.

Впоследствии студенты самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались, информируют в полиции.

На месте совершения преступления полицейские провели ряд первоочередных следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного и лиц, причастных к этому.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 июля в Киеве 5 пьяных напали на студентов из Конго из-за цвета кожи иностранцев.

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