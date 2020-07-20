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Espreso.tvОбществоДрака со стрельбой: в Киеве 5 пьяных парней напали на студентов из ДР Конго из-за цвета кожи иностранцев

Драка со стрельбой: в Киеве 5 пьяных парней напали на студентов из ДР Конго из-за цвета кожи иностранцев


фото: Kyiv Operativ
В воскресенье, 19 июля, в Киеве произошла драка со стрельбой с участием 5 пьяных парней и 3 студентов из Демократической Республики Конго

Об этом сообщает в Facebook сообщество Киев Оперативный.

По словам иностранцев, они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой, но когда сели в машину, к автомобилю подбежали 5 мужчин с криками: "Черные, что вы здесь делаете!" и начали с бранью вытаскивать их из автомобиля и бить. При этом нападавшие разбили стекло автомобиля.

Во время драки кто-то начал стрелять в воздух. По словам пострадавших, пистолет был у одного из нападавших.

Местные жители вызвали полицию, после чего нападавшие скрылись. Однако вскоре их задержали в лесу, где они обсуждали, как "наказали приезжих" и разбили стекло автомобиля.

Задержанные оказались нетрезвыми и заявили, что хотели познакомиться с иностранцами, так как "никогда не видели людей с таким цветом кожи".

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