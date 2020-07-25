В Киеве на карантин закрыли монастырь ПЦУ
25 июля, 2020, 16:50
В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин Свято-Феодосийский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины
Об этом сообщатся на странице монастыря в facebook.
"В связи с установлением среди проживающих в монастыре лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинных предписаний, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - говорится в сообщении.
Сколько человек заболели в монастыре не указывается.
- Напомним, в конце мая в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях Киева сняли карантин.
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