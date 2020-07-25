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Espreso.tvОбществоВ Киеве на карантин закрыли монастырь ПЦУ

В Киеве на карантин закрыли монастырь ПЦУ


фото: Укрінформ
В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин Свято-Феодосийский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины

Об этом сообщатся на странице монастыря в facebook.

"В связи с установлением среди проживающих в монастыре лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинных предписаний, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - говорится в сообщении.

Сколько человек заболели в монастыре не указывается.

  • Напомним, в конце мая в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях Киева сняли карантин.

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