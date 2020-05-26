Кличко заявил о снятии карантина в монастырях УПЦ (МП)
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на онлайн брифинге, передает Интерфакс-Украина .
"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях", - сообщил он.
По его словам, за период карантина сделали более тысячи ПЦР-тестов священнослужителям.
"Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина удалось локализовать очаги заболевания", - сказал Кличко.
Он отметил, что перед снятием карантинных мероприятий осуществили дезинфекцию.
"Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий - берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не накапливает в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни", - отметил Кличко.
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