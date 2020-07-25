В Германии спортивный самолет врезался в многоэтажку, есть погибшие
Об этом со ссылкой на Rheinische Post сообщает Укринформ .
Небольшой самолет потерпел крушение в жилом районе города Везель в субботу днем. По предварительной информации, погибли три человека, среди них двое мужчин, которые были в самолете.
Среди погибших также жительница квартиры на верхнем этаже многоквартирного дома, которая умерла от тяжелых ожоговых травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Еще два человека получили ранения, но были спасены. После обыска квартиры нашли также живого двухлетнего ребенка - дочь погибшей женщины.
Квартира верхнего этажа дома полностью уничтожена, сообщает пожарная служба. Пожар удалось быстро потушить.
- Напомним, 17 июля в Киевской области в Макаровском районе упал и загорелся легкомоторный самолет, обошлось без жертв.
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