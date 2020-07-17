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Espreso.tvОбществоВ Киевской области упал легкомоторный самолет с двумя людьми, - ГСЧС

В Киевской области упал легкомоторный самолет с двумя людьми, - ГСЧС


фото: dsns.gov.ua
На Киевщине в Макаровском районе упал и загорелся легкомоторный самолет, обошлось без погибших

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы "Aviation Group" с последующим горением. В результате падения легкомоторного самолета вблизи с. Наливайковка Макаровского района погибших нет, угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете, нет ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 16:40 возгорание самолета ликвидировано. От ГСЧС привлечено 10 чел. о / с и 2 ед. техники.

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