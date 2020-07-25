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Espreso.tvСпортУкраинский голкипер Лунин трогательно попрощался с "Овьедо"

Украинский голкипер Лунин трогательно попрощался с "Овьедо"


фото: Getty Images
Украинец Андрей Лунин попрощался с клубом второго испанского дивизиона "Овьедо", за который он играл полгода на правах аренды

Об этом Лунин написал в Instagram.

"Сезон американских горок закончился. Хочу сказать спасибо "Овьедо", игрокам и тренерскому штабу за вашу помощь, за доверие, за эти 6 месяцев вместе. Я получил огромный опыт, мне было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в этом клубе и в этом городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо большего", - написал Лунин.

Аренда 21-летнего украинца закончилась 21 июля. Он играл за "Овьедо" с 15 января. За это время провел 19 матчей и пропустил 18 голов.

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