Украинский голкипер Лунин трогательно попрощался с "Овьедо"
Об этом Лунин написал в Instagram.
"Сезон американских горок закончился. Хочу сказать спасибо "Овьедо", игрокам и тренерскому штабу за вашу помощь, за доверие, за эти 6 месяцев вместе. Я получил огромный опыт, мне было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в этом клубе и в этом городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо большего", - написал Лунин.
Аренда 21-летнего украинца закончилась 21 июля. Он играл за "Овьедо" с 15 января. За это время провел 19 матчей и пропустил 18 голов.
Se acabó una temporada de montaña rusa, quiero decir gracias a club Real Oviedo, a los jugadores y cuerpo técnico por toda vuestra ayuda , por confianza, por estos 6 meses juntos. Conseguí mucha experiencia y fue un placer estar luchando por este club y este cuidad . Gracias gente por apoyo, estuve feliz en este club y en esta cuidad . Deseo mucho éxito por que merecéis mucho más.
- 21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина из аренды в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.
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