25 июля, 2020, 20:49

С начала 2020 года транзит газа через украинскую ГТС упал на 45%

Об этом говорится в отчете оператора, сообщает "Экономическая правда" .

Оператор ГТС за 6 месяцев 2020 года протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа в соответствии с новым транзитным соглашением, что на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Компания заявляет, что Газпром полностью рассчитывался за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 77%.

"Впервые в истории украинской ГТС транзит газа организован не только для Газпрома, а также по заказу других международных компаний - между странами ЕС через Украину", - сообщил оператор.

По данным компании, в I полугодии 2020 года были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша и Венгрия-Словакия, а также с "таможенного склада" в Словакию, Польшу и Венгрию.

Объем транзита газа за январь-май 2020 через ГТС Украины по контракту с Газпромом достиг 20 млрд кубометров - это на 46% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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