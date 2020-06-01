Транзит газа через украинскую ГТС упал на 46%

1 июня, 2020, 16:28

Объем транзита газа за январь-май 2020 года через ГТС Украины по контракту с Газпромом достиг 20 млрд кубометров - это на 46% меньше, чем за аналогичный период 2019 года

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС.

За отчетный период средний суточный режим транзита составил 132 млн кубов газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн кубометров в сутки.

"При сохранении таких темпов годовой объем транзита может составить 52-55 млрд кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины", - говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, по данным Оператора ГТС, с начала года Газпром полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из России (65 млрд кубов на 2020 год).