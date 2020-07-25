"Важно убедить тех, кто ошибался", - Андрей Парубий

25 июля, 2020, 11:34

Задача всех национально-демократических партий - восстановить украинскую силу

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Андрей Парубий, - передает "Эспрессо-Запад".

По мнению нардепа, экс-спикера парламента, российская пропаганда, которая началась задолго до начала войны на Востоке, "взбаламутила огромное количество украинцев". Это стало очевидным после результатов президентских выборов и парламентских выборов.

"Зеленая чума" побеждала, - сказал Андрей Парубий, - но Львов и область удержались". Поэтому, по его мнению, сейчас так важно "восстановить украинскую силу".

Напомним, сегодня во Львове происходят Общие собрания Львовской организации партии "Европейская Солидарность". На них, в частности, представили результаты праймериз на главу городского отделения партии, состоявшихся весной, и избрали главу городской организации.