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Espreso.tvОбщество"Важно убедить тех, кто ошибался", - Андрей Парубий

"Важно убедить тех, кто ошибался", - Андрей Парубий

Задача всех национально-демократических партий - восстановить украинскую силу

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Андрей Парубий, - передает "Эспрессо-Запад".

По мнению нардепа, экс-спикера парламента, российская пропаганда, которая началась задолго до начала войны на Востоке, "взбаламутила огромное количество украинцев". Это стало очевидным после результатов президентских выборов и парламентских выборов.

"Зеленая чума" побеждала, - сказал Андрей Парубий, - но Львов и область удержались". Поэтому, по его мнению, сейчас так важно "восстановить украинскую силу".

Напомним, сегодня во Львове происходят Общие собрания Львовской организации партии "Европейская Солидарность". На них, в частности, представили результаты праймериз на главу городского отделения партии, состоявшихся весной, и избрали главу городской организации.

 

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