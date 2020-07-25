Во Львове начался съезд Львовской городской организации ЕС

25 июля, 2020, 10:25

Участие в собрании принимают около шестисот делегатов

Об этом сообщает "Эспрессо-Запад".

На площади возле памятника Ивану Франко во Львове начались Общие собрания Львовской городской организации политической партии "Европейская солидарность". На собрании сегодня представили результаты праймериз на главу городского отделения партии, состоявшихся весной, и избрали главу городской организации. Им стал Петр Адамык, которого на праймериз поддержали 80% однопартийцев.

"Мы были вместе от Революции Достоинства до акции против капитуляции и в защиту украинского языка, которая была недавно, - заявил во время выступления Петр Адамик. - Сегодня мы защищаем те ценности, которые важны для большинства львовян. Это путь Украины в Евросоюз. Это защита украинского языка и культуры. Поддержка украинского войска. Помощь друг другу во время эпидемии и экономического кризиса. У Верховной Раде мы пошли в оппозицию, чтобы защитить достижения последних лет. Но на местные пойдем для того, чтобы побеждать ".