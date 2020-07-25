"Сегодняшний глава Львова засиделся в своем кресле", - Олег Синютка

25 июля, 2020, 11:00

В городе нужны перемены, потому что мэр и вся городская власть не справились с кризисом коронавируса и глубоким падением экономики

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Олег Синютка, - передает "Эспрессо-Запад".

По мнению нардепа, нынешний мэр боится потерять власть, проиграв все на общенациональной арене: "Он ( Андрей Садовый . - Ред.) даже пытался попасть к "зеленым", но там его не приняли. Мол, "стар".

Олег Синютка настаивает, что сегодняшний глава города засиделся в своем кресле, у него нет новых идей для управления Львовом.

"В городе нужны перемены, потому что мэр и вся городская власть не справились с кризисом коронавируса и глубоким падением экономики. Вместо действий - "видосики", сплошной пиар и рыхлое: "А что я могу?", - сказал народный депутат от "Европейской Солидарности". - Они научились брать, но не научились делать. Львов не должен ассоциироваться с коррупцией местной власти и не должен проводить политику двойных стандартов".

Олег Синютка убежден, что "Европейская Солидарность" победит на выборах во Львовский городской совет.

"У нас сильная команда - профессиональная и компетентная. Она разная по возрасту, но политически уже опытная и закаленная. Лозунг, с которым идем на выборы: "Сделаем Львов комфортным для львовян".

Кандидат "Европейской Солидарности" победит на выборах городского головы Львова, - заявил Олег Синютка.

Напомним, сегодня во Львове происходят Общее собрание Львовской организации партии "Европейская Солидарность".