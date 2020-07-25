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Espreso.tvОбщество"Осень в этом году обещает быть горячей", - Олег Синютка

"Осень в этом году обещает быть горячей", - Олег Синютка

Перед угрозой капитуляции и реванша нужна четкая программа действий, как на национальном, так и на местном уровне

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Олег Синютка, - передает "Эспрессо-Запад".

По мнению народного депутата, сейчас главное - "сохранение независимости Украины перед угрозой капитуляции, к которой уже более года Зеленский готовит нас с вами. И, какими сладкими не звучали бы слова Зеленского о подписании с Путиным соглашения о перемирии, суть от этого не меняется ".

Олег Синютка убежден, что "миллионы людей просыпаются от кошмарного сна. Они уже понимают, что стали объектами особенно жестокого и циничного обмана".

"С королевского города Львова говорим максимально четко и доступно: Нет - капитуляции! И нет - пророссийскому реваншу! Как бы вы не старались, - заявил народный депутат от" Европейской Солидарности ". - Мы не сдадим ни армии, ни языка, ни веры. И не сдадим никого, кто отстаивал эти ценности в наиболее грозное время для нашей Родины ".

Олег Синютка убежден, что следует сосредоточиться на сопротивлении попыткам погрузить Украину в беспорядок, хаос и атаманство.

"Безопасность должна вернуться на улицы наших городов и сел. Это обязанность государственной власти. А когда она не справится с той задачей, тогда она должна уйти прочь!" - подытожил народный депутат.

Напомним, сегодня во Львове проходят Общие собрания Львовской организации партии "Европейская Солидарность".

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