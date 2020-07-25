"Наших сил много", - Николай Княжицкий

25 июля, 2020, 12:38

Львов с его потенциалом должен динамично развиваться

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Николай Княжицкий, - передает "Эспрессо-Запад".

Он, в частности, выразил уверенность, что столица Галичины заслуживает лучшего мэра, и будет его. "Мы не проигрываем, и не сдадимся, потому что наших сил много", - сказал Николай Княжицкий.

Напомним, сегодня во Львове проходят Общие собрания Львовской организации партии "Европейская Солидарность". На них, в частности, представили результаты праймериз на главу городского отделения партии, состоявшихся весной, и избрали главу городской организации.

Участие в собрании принимают около шести сотен делегатов.