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Espreso.tvОбщество"Наш результат будет знаковым для всей Украины", - Андрей Парубий

"Наш результат будет знаковым для всей Украины", - Андрей Парубий

Перед стартом избирательной кампании в местные советы нужно консолидировать все патриотические силы

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Андрей Парубий, - передает "Эспрессо-Запад".

По мнению экс-главы Верховной Рады, после безумных избирательных манипуляций, лжи, усиленной российской пропагандой, которыми характеризовались избирательные гонки 2019 года, "сегодня люди поняли, что нас всех обманули".

Андрей Парубий считает, что перед стартом избирательной кампании в местные советы нужно консолидировать все патриотические силы. Потому что от этого будет зависеть не только электоральный результат, но и способность Украины противостоять российской агрессии.

Важно понять, что такое единство нужно здесь, на Львовщине, поскольку, считает народный депутат от "Европейской Солидарности", "наш результат будет знаковым для всей Украины".

Напомним, сегодня во Львове проходят Общие собрания Львовской организации партии "Европейская Солидарность". На них, в частности, представили результаты праймериз на главу городского отделения партии, состоявшихся весной, и избрали главу городской организации.

 

 

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