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Espreso.tvОбщество"Места хватит всем", - Олег Синютка о единстве проукраинских сил

"Места хватит всем", - Олег Синютка о единстве проукраинских сил

Политическая платформа такого объединения проста: не ищем противника в украинском, проевропейском лагере, - считает нардеп

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Олег Синютка, - передает "Эспрессо-Запад".

"Европейская Солидарность" обращается ко всем украинским и проевропейским силам с предложением объединения и совместной работы в интересах Украины. Гарантируем, места хватит всем ", - отметил Синютка.

Политическая платформа такого объединения проста: не ищем противника в украинском, проевропейском лагере, - отмечает Олег Синютка: "Враг - это Кремль, его "пятая колонна" и те из среды "слуг народа", кто танцует перед олигархами" .

Особый акцент народный депутат сделал на попытках действующей власти и олигархов монополизировать влияние на местное самоуправление.

"И сегодня я хочу обратиться к руководству городов, ставших на защиту местного самоуправления. Львов, в котором у власти будет ЕС, подставит вам надежное плечо", - отметил Олег Синютка.

Напомним, сегодня во Львове происходят Общие собрания Львовской организации партии "Европейская Солидарность".

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