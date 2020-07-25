Президент Бразилии оправился от COVID-19

25 июля, 2020, 21:06

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что оправился от коронавирусной болезни

Об этом Болсонару сообщил в facebook.

По словам Болсонару, он сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции.

"ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем", - написал президент Бразилии.

Это четвертый по счету тест, который сдал Жаир Болсонару. Неделю назад анализ показал положительный результат.

Напомним, 7 июля у президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердили положительный тест на коронавирус.

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