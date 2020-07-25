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Espreso.tvМирПрезидент Бразилии оправился от COVID-19

Президент Бразилии оправился от COVID-19


фото: facebook
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что оправился от коронавирусной болезни

Об этом Болсонару сообщил в facebook.

По словам Болсонару, он сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции.

"ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем", - написал президент Бразилии.

Это четвертый по счету тест, который сдал Жаир Болсонару. Неделю назад анализ показал положительный результат.

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