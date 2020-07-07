Президент Бразилии Болсонару подхватил COVID-19

7 июля, 2020, 19:03

7 июля у президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердили положительный диагноз на коронавирус

Об этом президент бразилии Жаир Болсонару сообщил на закрытом брифинге, передает The Guardian .

"Вернули положительный результат", - заявил Болсонару.

Президент, который ранее называл коронавирус "легким гриппом", надел маску, необходимость ношения которой ранее отрицал.

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Как отмечает издание, накануне, 6 июля, некоторые СМИ сообщили, что у бразильского президента обнаружили симптомы коронавирусной болезни, в частности температура в 38 градусов и постоянный кашель.

Ранее, 4 июля, Болсонару участвовал в праздничном обеде по случаю Дня независимости США вместе с американским послом Тодом Чепменов, а также бразильскими министрами обороны и иностранных дел и своим сыном. Мужчины были без масок.

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