Президент Бразилии Болсонару подхватил COVID-19
Об этом президент бразилии Жаир Болсонару сообщил на закрытом брифинге, передает The Guardian .
"Вернули положительный результат", - заявил Болсонару.
Президент, который ранее называл коронавирус "легким гриппом", надел маску, необходимость ношения которой ранее отрицал.
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Как отмечает издание, накануне, 6 июля, некоторые СМИ сообщили, что у бразильского президента обнаружили симптомы коронавирусной болезни, в частности температура в 38 градусов и постоянный кашель.
Ранее, 4 июля, Болсонару участвовал в праздничном обеде по случаю Дня независимости США вместе с американским послом Тодом Чепменов, а также бразильскими министрами обороны и иностранных дел и своим сыном. Мужчины были без масок.
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