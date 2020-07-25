Обладатель второй премии PinchukArt Centre создал во Львове мурал

25 июля, 2020, 14:08

Во дворе галереи Львовской Национальной Академии Искусств (ЛНАИ) открыли к обзору мурал "ПроцеСтворення" уроженца Луцка, известного львовского стритарт-художника, в прошлом выпускника этой академии Сергея Радкевича

Новый артобъект размерами 29,5 на 3 метра является первым профессиональным муралом на территории этого художественного образовательного центра, реализованный в рамках проекта "Коммуникационная кампания галереи ЛНАИ" при поддержке Украинского культурного фонда.

Как рассказал "Эспрессо-Запад" руководитель галереи ЛНАМ Юрий Новачинский, он и его коллеги уже несколько лет думали, что можно сделать со стеной двора галереи, чтобы она не выглядела так депрессивно. Этой весной во время карантина возникла идея создать мурал, чтобы не просто освежить территорию, а предложить наглядный указатель для всех, кто живет у академии, но никогда сюда не поступал, как происходит этот путь от руки художника к глазу зрителя

"На наш взгляд, Сергей Радкевич является одним из самых интересных художников, которые занимаются стритартом, - говорит Юрий Новачинский. - Поэтому я рад, что наша идея сделать мурал ему понравилась. Важно, что возникла еще и финансовая возможность эту идею воплотить. Знаю, что три недели Сергей вынашивал замысел, неделю рисовал. И что интересно, не возражает, если через несколько лет кто-то из выпускников оформит эту стену иначе ".

Как информирует галерея ЛНАМ, автор многочисленных стритарт-объектов в Украине и за рубежом, обладатель ряда наград (среди которых, в частности Вторая Премия PіnchukArtCentrePrіze (2011), шорт-лист PіnchukArtCentrePrіze (2018) и МУХИ (2017)), соорганизатор BlackСіrcleFestіvalСергий Радкевич поставил перед собой задачу органично "войти" в среду, эстетически и символически ее обновить, но при этом не вызвать у зрителя ощущения деструктива из-за радикальных изменений или разрушений. При разработке муралов художник искал инспираций в лучших образцах школы Баухауса и произведениях украинского модернизма.

"Эта стенопись является рассказом о процессе от создателя художника к зрителю, переданным в виде символов руки, глаза, нейронных связей, - акцентирует галерея. - В композиции также присутствует фрагмент работы одного из выдающихся львовских художников, педагогов ЛНАИ Зиновия Флинты, а также закодированный шрифтом Брайля ключевой месседж автора: искусство - антропологическая практика ".

Напомним, сейчас во Львове создают мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, который планируют открыть 29 июля, к 155-летию Шептицкого.