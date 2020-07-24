В спальном районе Львова будет мурал, посвященный Шептицкому

24 июля, 2020, 11:59

К 155-летию со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого во Львове торжественно откроют мурал с его изображением

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Художники уже работают над муралей, чтобы завершить работы к юбилейной дате - 29 июля. Мурал создают на здании в спальном микрорайоне Сихов - на улице Красной Калины, 64.

"Локация выбрано не случайно, ведь здесь проходит очень много львовян, которые смогут ежедневно видеть митрополита. В этом и была наша главная идея - показать Андрея Шептицкого в двух ипостасях: его величие и одновременно близость к людям. Приглашаем всех на следующей неделе на открытие этого муралей ", - отметил Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития.

На Мурали митрополита Андрея Шептицкого изображено, с одной стороны, как молодого графа и мецената, а с другой - как художественного и общественного деятеля, которого изображает Украинский галицкий художник Михаил Мороз. Над муралей работают художники Святослав Владыка, Валентин Гричишов, Наталья Пальчинская, Николай Куцик, Ольга Дмитрук, Глафира Щербак и группа Sacred Universe.

Мурал, посвященный митрополиту Шептицкому, станет очередным из запланированных муралей, которые должны появиться на многоэтажках города в пределах проекту "Гении из микрорайонов: шесть районов, шесть муралей, шесть личностей". Произведения искусства на фасадах современных зданий решили разместить, чтобы популяризировать известных фигур культуры и искусства Львова и знаковых исторических событий, а с другой стороны - для лучшего визуального восприятия унифицированных жилых зданий, сооружений и комплексов, возведенных в 1970-1990-х годах прошлого века, а также новостроек. Дома для реализации проекту выбрали во всех районах Львова.

18 мая в рамках проекту открыли мурал, посвященный Борису Возницкому - Украинский искусствоведу, директору Львовской галереи искусств, академику Украинской академии искусств, Герой Украины (2005), лауреата Национальной премии имени Тараса Шевченко (1990), заслуженному работнику культуры Украины и Польши, президенту Украинской национального комитета Международного совета музеев (ICOM), доктору honoris causa. Мурал создали на здании, расположенном по ул. Симона Петлюры, где была первая квартира во Львове, которую получил Борис Возницкий 1972 года.

Фото: prolviv.com

21 июня, в День медика, на фасаде больницы скорой медицинской помощи во Львове открыли мурал "Благодарность врачам".

Фото: Роман Балук / city-adm.lviv.ua

А 29 июня на здания, на улице Дорошенко в центре Львова, торжественно открыли мурал, посвященный Василию слепцы - всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке, который погиб 4 года назад.

Фото: Олег Кохан / city-adm.lviv.ua

Также запланировано создание муралей, посвященных Елене Степанов, Юрий Вербицкий, Захер Мазоху и Деборе Фогель.

Фото: city-adm.lviv.ua

Финансирование работ осуществляют за счет средств, предусмотренных в городском бюджете Львова на реализацию мероприятий программы "Львов 2020: Фокус на культуру".