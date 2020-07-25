Новый рекорд COVID-19 в Украине: за сутки - 1106 новых больных
Всего с начала пандемии, таких случаев на территории страны - 63 929, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные системы мониторинга СНБО.
Умерло - 1590 (+19).
Выздоровели - 35497 (+611).
Активно болеет - 26842 (+476).
Не подтвержденные подозрения - 114896 (+1 307).
При этом больше всего новых больных за последние сутки зафиксировано в Ровенской (+143), Львовской (+114), Одесской (+97) областях и в Киеве (+129).
Во всех остальных регионах новых больных - менее 100 в сутки.
Наименьшие темпы распространения COVID-19 наблюдаются в Херсонской (+1), Луганской (+1), Кировоградской (+1), Николаевской (+3), Полтавской (+9) областях.
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