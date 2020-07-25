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Espreso.tvОбществоНа Львовщине до сих пор нельзя ослаблять карантин

На Львовщине до сих пор нельзя ослаблять карантин

По состоянию на 25 июля в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантина

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

МЗ отмечает, что переход областей к следующему этапу карантина, предполагающему ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

В Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях эти показатели пока превышают норму.

В частности, на Львовщине показатель загруженности коек, предназначенных для лечения больных COVID-19 достигает 42,52 процента (он второй после Закарпатья (64,23%), а процент выявления больных - 11,51 (также второй показатель после Ривненской, где выявляют 11,56%).

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