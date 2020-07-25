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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: подтверждено еще шесть смертей по причине CОVID-19

Коронавирус на Львовщине: подтверждено еще шесть смертей по причине CОVID-19

За минувшие сутки во Львовской области обнаружили 114 случаев CОVID-19

Львовщина удерживает первенство по количеству больных коронавирусной инфекцией в Украине. Так, на утро 25 июля в области и во Львове подтверждено 8702 случая инфицирования коронавирусом, из них 227 - летальные. За прошедшие сутки коронавирус впервые диагностировали 114 пациентам (11,66% всех исследований), смерть от этой болезни в сутки подтвердили еще у шести человек, - передает "Эспрессо-Запад".

По оперативным данным, за прошедшие сутки лабораторные центры области провели 978 ПЦР-тестов. Среди 114 положительных 54 - это львовяне.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 8702 человек, 227 человек умерло, 1919 пациентов выздоровели. В холодильнике ожидает проведения исследования 861 проба.

Среди всех, у кого обнаружили коронавирус, в данный момент болеет 6556 человек. Больше всего госпитализированных больных - в областной инфекционной больнице - 179 человек. Как сообщил заместитель руководителя этого заведения Игорь Берник, в 167 из них диагноз COVID-19 уже подтверждено (16 из них - это медицинские работники), еще 12 - с подозрением на COVID-19. Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое. В отделении интенсивной терапии - 7 больных, из них 3 - на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

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