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Espreso.tvОбществоКак снегом накрыло. Яремче засыпало градом

Как снегом накрыло. Яремче засыпало градом

Горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, засыпало большое количество града

Об этом со ссылкой на Франковский портал Місто передает Еспресо.TV.

Это произошло после того, как 24 июля на Прикарпатье объявили штормовое предупреждение.

На территории области начали падать сильные дожди. В некоторых районах выпал очень сильный град. Больше всего - в Яремче.

Града было столько, что в некоторых местах могло сложиться впечатление, что это снежный покров.

Градопад длился не менее 25 минут.

Жители города и близлежащих сел засняли событие и выложили свои записи в соцсети.

 

 

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