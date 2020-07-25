Двух индусов-нелегалов "взяли" на границе с Польшей
25 июля, 2020, 15:13
Иностранцев, которые намеревались нелегально попасть в страны ЕС, задержал наряд отдела "Белз" Львовского пограничного отряда
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
О подозрительных чужаках, которые направлялись в сторону границы, сообщил в подразделение Госпогранслужбы местный житель. Группа реагирования со служебной собакой быстро задержала непрошеных гостей. Задержанные оказались гражданами Индии, которые въехали в Украину легально. Паспортов с собой у них не было, были лишь вида на жительство в Украине, срок действия которых уже заканчивается. Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей границы правового решения.
- Напомним, на днях вблизи украинской-польской границы задержали турок-нелегалов, которые хотели попасть в ЕС.
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